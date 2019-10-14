Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаМедведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции. Сейчас он включает 735 препаратов.
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Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции

РБК08:40

Медведев дополнил список жизненно важных лекарств

Национальная служба новостей08:02

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

ТАСС06:52

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

RT на русском07:14

В список жизненно важных лекарств войдут еще 23 препарата

Интерфакс07:11

Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

Коммерсантъ07:52

Голикова рассказала о производстве жизненно необходимых лекарств

РИА Новости07:43
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