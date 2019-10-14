Здоровье
Российская газетаМедведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции. Сейчас он включает 735 препаратов.
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Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
РИА Новости 08:22
Политика
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
RT на русском 06:37
Шоу-бизнес
Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Lenta.ru 08:05
Гаджеты
Продажи складного смартфона Huawei Mate X стартуют до конца месяца
Согласно китайским источникам, Huawei Mate X уже запущен в серийное производство и появится в Китае в конце этого месяца.
MobiDevices 03:23
Армия и оружие
Турецкие войска попытались перекрыть стратегическое шоссе в Сирии
Турецкие войска пытаются перекрыть стратегическое шоссе вдоль границы с Турцией, которое связывает сирийский Алеппо с административным центром Хасеке.
Взгляд.ру 08:41
Экономика
Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно
По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, доходы казны в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы же впервые превысят планку в 700 млрд рублей.
REGNUM 07:20
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Политика
ВТО одобрило американские пошлины на товары Евросоюза
Всемирная торговая организация подтвердила законность введения торговых пошлин со стороны США на товары из стран ЕС.
Новые Известия 07:58
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия
Адвокаты ответили на данные экспертизы о растлении дочерей Хачатуряном
Копии акта медицинской экспертизы, проведенной в отношении убитого своими дочерьми Михаила Хачатуряна, ранее появились в Telegram-канале Mash.
РБК 07:39
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Lenta.ru вчера в 17:05
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Вести.Ru 08:45
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.
Российская газета 08:07
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником
В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 05:57
Политика
Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.
RT на русском 08:54
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Гаджеты
AMD выпустила чипсет B550A, но он не новый и не для людей
Пояснить, откуда взялся такой продукт и что значит буква «A» в названии чипсета B550A, решил глава технического маркетинга AMD, Роберт Халлок (Robert Hallock): «Это — версия старого PCIe Gen 3 чипсета Promontory-LP (т.е. X470, B450), выпущенная специально для использования в готовых системах».
3DNews 03:01
Общество
День, определяющий зиму: Синоптики рассказали о погоде после Покрова
Традиционно 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки определяли, какой будет зима.
Life.ru 07:46
Экономика
Счетная палата сочла проект федерального бюджета нереалистичным
Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным.
Газета.Ru 07:52
Армия и оружие
Франция вслед за США выведет своих военных из Сирии
Франция, как и США, решила вывести свои вооруженные подразделения с территории Сирии.
Слово и Дело 04:35
Общество
Жена Семака призналась, что в юности её называли «Аня ку-ку»
Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна призналась, что в детстве над ней часто смеялись и называли сумасшедшей за её амбициозные мечты.
78.ru 01:49
Футбол
Сборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года
Нашей сборной в отборочном турнире осталось провести два матча — с командами Сан-Марино и Бельгии.
Говорит Москва вчера в 13:54
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение 02:21