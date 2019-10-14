Общество
РБКМедведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новую версию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством. С 1 января 2020 года общее число включенных в перечень лекарств увеличится до 758, сообщил премьер-министр.
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Что касается перечня ЖНВЛП... из 758 позиций 516 позиций полностью соответствуют критерию отечественного производства, это 68%... 92 позиции, по данным Минпромторга, это упаковка, 12%. Остальные - это импортные лекарственные препараты.
— Татьяна Голикова, российский экономистРИА Новости 07:43
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