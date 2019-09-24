Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрМедведев рассказал, какой должна стать «Почта России»

"Почта России" будет преобразована из унитарного предприятия в акционерное общество, на сто процентов принадлежащее государству. Подготовка к этому должна быть закончена не позднее 1 октября, передает "ТВ Центр".
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Устав и капитал

Российская газета11:43

Медведев утвердил устав АО «Почта России» с капиталом 15,8 миллиарда рублей

РИА Новости08:10

Медведев разъяснил, какой должна стать «Почта России»

Росбалт09:17

Медведев утвердил устав АО «Почта России» с капиталом 15,8 млрд рублей

DP.RU08:25

В правительстве назвали уставный капитал акционированной «Почты России»

Rambler News Service08:08

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РБК10:12

Медведев заявил, что «Почта России» продолжит выполнять свою социальную функцию

ТАСС08:10
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