Экономика
ТВ ЦентрМедведев рассказал, какой должна стать «Почта России»
"Почта России" будет преобразована из унитарного предприятия в акционерное общество, на сто процентов принадлежащее государству. Подготовка к этому должна быть закончена не позднее 1 октября, передает "ТВ Центр".
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Армия и оружие
США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61
Российская газета 21:15
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков
О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня 00:22
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
ТАСС 17:24
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Здоровье
В Тульской области более 300 тысяч человек привились от гриппа
В Тульской области более 300 тысяч человек привились от гриппа Такие данные по состоянию на 23 сентября.
MySLO.ru 07:14
Кино
Наташа Романова из комикса «Чёрная Вдова» может оказаться живой
Фанаты уверены, что персонаж Наташи Романовй из кинокомикса «Чёрная Вдова» может оказаться живым.
Актуальные Новости вчера в 20:03
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Футбол
УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году
УЕФА официально объявила название нового клубного турнира, который начнет проводиться с сезона 2021-2022 годов.
Российская газета 15:23
Авто
В России назвали автопроизводителей с лучшими цифровыми сервисами
Консалтинговое агентство Markswebb опубликовало результаты исследования, целью которого было определить уровень развития онлайн-сервисов крупнейших автопроизводителей, представленных на российском рынке.
AutoNews 12:18
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
RT на русском 22 сентября в 16:11
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери
Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.
Kinonews.ru 09:53
Политика
США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line 11:19
Политика
Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.
РИА Новости 15:41
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ вчера в 05:53
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Политика
Небензя: российским делегатам на ДВЗЯИ не выдали визы США
«Не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, на которой будет выступать российский министр (иностранных дел Сергей Лавров), не выдали американские визы», - цитирует Небензю РИА Новости.
ТК Звезда 19:28
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости вчера в 23:26
Происшествия
Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле
Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
Московский Комсомолец 12:16
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Экономика
В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT
Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.
Известия 17:34