Экономика
Российская газетаМедведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
В правительстве назвали уставный капитал акционированной «Почты России»
Rambler News Serviceвчера в 08:08
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Авто
Найдена Honda Civic с пробегом 1,6 миллиона километров
Пользователь Фейсбука с ником HondaPro Jason опубликовал на свой странице фотографии седана Civic, одометр которого показывает максимальные 999 999 миль (1 609 000 километров).
Motor вчера в 11:53
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Происшествия
Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой
По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.
Lenta.ru 04:14
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия 23 сентября в 02:10
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Происшествия
Российский генерал полиции публично отрекся от яхты и Gelandewagen
Абакумов обращает внимание на то, что в СМИ вышли сюжеты, в которых утверждается, что ему принадлежат многомиллионная яхта, коттедж, квартира и автомобиль Gelandewagen, купленные во время его службы в должности замначальника санкт-петербургского главка.
Lenta.ru 04:07
Политика
Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
В Германии возмущены выдачей виз жителям Донбасса с паспортами РФ
В Германии депутат от Свободной демократической партии Рената Альт высказала возмущение по поводу выдачи виз жителям Донбасса, которые получили российские паспорта, сообщает RT.
Профиль вчера в 14:05
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Иванов назвал дебилами фанатов футбола
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказал свое мнение по поводу идеи открытия продаж пива на баскетбольных, хоккейных матчах, а также на волейболе и гандболе.
Нева Спорт 23 сентября в 08:57
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице
Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.
Вести Подмосковья 02:52
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Экономика
Володин предложил поменять порядок финансирования регионов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть порядок выделения средств регионам.
Интерфакс 03:37
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис вчера в 12:16
Армия и оружие
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Политика
Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ 23 сентября в 05:53