Экономика
Российская газетаМедведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Авто
Показали вторую генерацию родстера «Крым»
Проект отечественных студентов, получивший название «Крым», теперь имеет дальнейшее развитие, но о серийном производстве говорить еще рано.
SpeedMe вчера в 03:49
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Финансы
ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
РИА Новости 10:15
Футбол
«Барселона» обыграла «Вильярреал»
LiveSport.ru 17:00
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы ФРГ
Германия выдала визы гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получивших российские паспорта.
Известия 11:40
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Mi 9 Pro 5G с зарядкой за 69 минут
Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон модели Mi 9 Pro 5G с технологией быстрой беспроводной зарядки, которая позволяет полностью зарядить батарею устройства за 69 минут.
ТАСС 07:14
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Шоу-бизнес
Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием
Балерина явилась к имениннице в школу 23 сентября единственной наследнице Анастасии Волочковой по имени Ариадна исполнилось 14 лет.
WomanHit.ru 10:37
Футбол
Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»
Спорт день за днем 12:01
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников «изгоняющего Путина» шамана
Четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву «изгнать Владимира Путина», задержали в Иркутске, сообщает «Коммерсант».
Твой Иркутск 22 сентября в 21:00
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Политика
Трамп вновь превысил регламент выступления на Генассамблее ООН
Дональд Трамп вновь превысил регламент выступления на Генассамблее ООН.
Радио Маяк 14:38
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия вчера в 08:27
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Происшествия
На ринге умер болгарский боксер, выступавший по поддельным документам
Российская газета 04:57
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости вчера в 04:13
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.
РИА Новости 21:13
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
Известия 03:34
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.
ТАСС 06:01
Энергетика
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Политика
РФ, Иран и Турция обсудили заседание Конституционного комитета Сирии
Министры иностранных дел России, Ирана и Турции провели трехстороннюю встречу на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН как страны-гаранты астанинского формата и обсудили проведение первого заседания Конституционного комитета по Сирии в Женеве.
Известия 19:38
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52