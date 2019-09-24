Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации

После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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