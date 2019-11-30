Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что война между «Спартаком» и сине-бело-голубыми будет только на поле. Так он прокомментировал слова нападающего петербуржцев Артема Дзюбы, который сравнил предстоящую встречу с войной.

Спорт день за днем

Гендиректор «Зенита»: Война может быть только на поле

Спорт день за днем

Энергетика «Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.

Происшествия Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, вручил школьник из Иркутска, десятиклассник Вячеслав Дорошенко.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Футбол В субботу состоится жеребьевка Евро-2020 В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.

Происшествия На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Единоборства Тони Фергюсон еще не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым Титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все еще не анонсирован официально по причине того, что американец до сих пор не подписал контракт на бой.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Общество Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.