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Спорт день за днемСпорт день за днемГендиректор «Зенита»: Война может быть только на поле

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что война между «Спартаком» и сине-бело-голубыми будет только на поле. Так он прокомментировал слова нападающего петербуржцев Артема Дзюбы, который сравнил предстоящую встречу с войной.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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