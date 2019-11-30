Лига чемпионов
Спорт день за днемГендиректор «Зенита»: Война может быть только на поле
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что война между «Спартаком» и сине-бело-голубыми будет только на поле. Так он прокомментировал слова нападающего петербуржцев Артема Дзюбы, который сравнил предстоящую встречу с войной.
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Энергетика
«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром
Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона
Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, вручил школьник из Иркутска, десятиклассник Вячеслав Дорошенко.
Политика
Секретарь СНБО Данилов занимает чисто номинальное положение - Погребинский
Михаил Погребинский добавил, что Алексей Данилов никакой серьезной роли в политике не играет и занимает чисто номинальное положение.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве после матча против "Тампы-Бэй".
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
В Албании завершились спасательные операции после землетрясения
Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября
Ликвидированное движение «За права человека» Льва Пономарева учредит новую общественную организацию 30 ноября.
Политика
Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом
Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса.
Наука
Обнаружена кишечная палочка, питающаяся углекислым газом
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Единоборства
Тони Фергюсон еще не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все еще не анонсирован официально по причине того, что американец до сих пор не подписал контракт на бой.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Происшествия
В Белгороде учитель подрался с учеником на уроке информатики
Анна Козловцева <~> Ученик, подравшийся с учителем в Белгороде, угрожал другим преподавателям.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).