Политика
Российская газетаМедведев рассказал о главных качествах для поста президента
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по просьбе журналистов рассказал о главных качествах, которые необходимы для работы на посту президента.
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с чего всё началось
Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор
То, чем я занимался в этот период, принципиально ничем не отличалось от того, что было до этого.Комсомольская правда03:00
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Здоровье
Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом
Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Политика
Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина
Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Общество
В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
Технологии
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 04:20
Общество
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.
Известия 05:05
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Армия и оружие
Defense Arabic сообщил о передаче Россией Ирану ракет для ЗРС С-300
Defense Arabic пишет, что комплексы С-300, как и ракеты к нему, не являются наступательным вооружением и не попадают под санкции Организации объединенных наций.
Военное дело 04:03
Общество
Собянин: Театры и кинотеатры Москвы откроются 1 августа
"С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", - отметил глава города.
Российская газета 05:53
Происшествия
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Экономика
Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru 07 июля в 10:03
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма
В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
Футбол
Павлюченко попал в рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма»
Спорт-Экспресс 02:18
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
Происшествия
В Сербии по нескольким городам прокатилась волна беспорядков
В нескольких городах Сербии в среду вечером прошли антиправительственные выступления, участники которых нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и журналистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Джоан Роулинг подписала письмо о засилье толерантности на Западе
РЕН ТВ вчера в 18:41
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49
Общество
С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Во вторник, 7 июля, озвучены окончательные результаты опроса жителей Волгоградской области по вопросу перевода времени.
Evo-rus.com 07 июля в 09:26
Политика
Медведев сказал, что его отношения с Путиным по-прежнему товарищеские
Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом страны Владимиром Путиным, 9 июля в интервью «Комсомольской правде».
ИА Красная Весна 04:37
Футбол
ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего
Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
Наука
Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала
В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древних людей.
Pravda.Ru 04:09
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38