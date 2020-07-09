Политика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев рассказал о главных качествах для поста президента

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по просьбе журналистов рассказал о главных качествах, которые необходимы для работы на посту президента.
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

То, чем я занимался в этот период, принципиально ничем не отличалось от того, что было до этого.
Комсомольская правда03:00

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Медведев раскрыл лайфхак для избрания президентом России

Lenta.ru05:21

Медведев рассказал о главных качествах для поста президента

Российская газета04:18

Медведев посоветовал лайфхак: как стать президентом в 42 года

Комсомольская правда03:39

«Вот такой лайфхак». Медведев рассказал о качествах, которыми должен обладать президент

Life.ru03:44

Медведев дал лайфхак для желающих стать президентом

Газета.Ru03:42

Медведев дал лайфхак желающим стать президентом

РИА Новости03:46

Медведев: у президента самая сложная работа, а у премьера больше тяжелой рутины

ТАСС03:03
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке

Газета.Ru 05:47
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
3K
Здоровье

Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом

Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
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Политика

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
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Политика

Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина

Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
5
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,5K
Общество

В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
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Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Газета.Ru 03:52
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Технологии

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 04:20
5
Общество

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.
Известия 05:05
38
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
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Армия и оружие

Defense Arabic сообщил о передаче Россией Ирану ракет для ЗРС С-300

Defense Arabic пишет, что комплексы С-300, как и ракеты к нему, не являются наступательным вооружением и не попадают под санкции Организации объединенных наций.
Военное дело 04:03
4
Общество

Собянин: Театры и кинотеатры Москвы откроются 1 августа

"С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", - отметил глава города.
Российская газета 05:53
Происшествия

Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации

Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
471
Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Известия 04:03
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
369
Экономика

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru 07 июля в 10:03
1,5K
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма

В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
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Футбол

Павлюченко попал в рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс 02:18
Кино

Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре

Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
5
Происшествия

В Сербии по нескольким городам прокатилась волна беспорядков

В нескольких городах Сербии в среду вечером прошли антиправительственные выступления, участники которых нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и журналистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 19:04
1
Общество

Джоан Роулинг подписала письмо о засилье толерантности на Западе

РЕН ТВ вчера в 18:41
5
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском вчера в 15:49
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Общество

С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
115
Общество

За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев

Во вторник, 7 июля, озвучены окончательные результаты опроса жителей Волгоградской области по вопросу перевода времени.
Evo-rus.com 07 июля в 09:26
3,7K
Политика

Медведев сказал, что его отношения с Путиным по-прежнему товарищеские

Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом страны Владимиром Путиным, 9 июля в интервью «Комсомольской правде».
ИА Красная Весна 04:37
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Футбол

ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего

Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
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Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
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Наука

Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала

В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древних людей.
Pravda.Ru 04:09
4
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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