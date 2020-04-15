Коронавирус
Газета.RuМедведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
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Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса
Комсомольская правда11:38
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Здоровье
Доктор Мясников прокомментировал ситуацию в московском метро
Врач и телеведущий Александр Мясников на фоне сообщений об очередях в московском метро дал советы, как правильно себя вести в подобных ситуациях.
РИА Новости 12:59
Политика
Рябков назвал ударом под дых решение США прекратить финансирование ВОЗ
Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС 12:57
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Политика
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину".
Интерфакс 12:09
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Энергетика
Мировой спрос на нефть упал до уровня 1995 года
В апреле этого года спрос на нефть в мире сократится на 29 млн баррелей в день по сравнению с прошлогодним показателем и окажется на уровне, который последний раз был в 1995 году.
Право.ру 07:14
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Гаджеты
Huawei выпустила в продажу мощные и компактные ноутбуки
Младшая модель Huawei MateBook 13 создана для более творческой аудитории, ее характеристики намного проще.
iReactor 12:42
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Общество
МВД России опровергло сообщения о росте преступности в стране
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации прокомментировали появляющиеся сообщения о том, каким образом пандемия коронавируса COVID-19 влияет на уровень и структуру преступности в Москве.
Московский Комсомолец 08:11
Фигурное катание
Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что фигурное катание – это индивидуальный спорт, где «каждый сам за себя», сообщает «Р-Спорт».
Аргументы и Факты вчера в 08:11
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Наука
Физиология птерозавров поможет создать новые летные технологии
Популярная механика 11:36
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Общество
Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует
Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда вчера в 00:59
Авто
Китайские власти дадут людям деньги на покупку автомобилей
Власти предоставят гражданам субсидии до 1,4 тысячи долларов на покупку автомобилей. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.
Lenta.ru 00:22
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Космос
В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения
В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Финансы
Доллар превысил отметку в 75 рублей
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Футбол
Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
Официальный сайт Ювентуса сообщил, что футболисты туринской команды Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса.
Советский спорт 09:12
Политика
Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ
На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 12:20
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 08:40