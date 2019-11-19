Сегодня мы подвели итог соответствующей работы наших ведомств и я, уважаемый Дмитрий Анатольевич, хочу поблагодарить всех российских коллег, которые проделали такую большую работу, результатом которой явились сегодняшние договоренности. Мы действительно продвинулись на этом пути.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств. Его слова передает «Интерфакс».

Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

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Общество Принят закон о расчете военных пенсий До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

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Шоу-бизнес Михалкова вслед за Асмус разденется в кино Ранее News.ru сообщал, что старшая дочь режиссёра Никиты Михалкова Анна вступилась за актрису Кристину Асмус, которую подвергли травле из-за съёмок в обнажённом виде.

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.

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