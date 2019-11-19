Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств. Его слова передает «Интерфакс».
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Сергей Румас
Сегодня мы подвели итог соответствующей работы наших ведомств и я, уважаемый Дмитрий Анатольевич, хочу поблагодарить всех российских коллег, которые проделали такую большую работу, результатом которой явились сегодняшние договоренности. Мы действительно продвинулись на этом пути.
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