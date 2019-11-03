Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев рассказал о планах США установить влияние в Азии

США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Bangkok Post.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Медведев отметил перспективы создания транснациональной сети «умных городов»

ТАССвчера в 18:18

Ловим пиратов и браконьеров — Россия содействует безопасности АСЕАН на море

REGNUMвчера в 20:25

Медведев раскритиковал американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона

РИА Новостивчера в 18:17

Главные анонсы 4–10 ноября

Коммерсантъ00:00

Медведев прибыл в Бангкок на саммиты ВАС и АСЕАН

Парламентская газетавчера в 10:11

Медведев прибыл в Таиланд

RT на русскомвчера в 09:53

Саммит АСЕАН: главная задача – подтвердить сохранение единства

Валдай31 октября в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Происшествия

Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
РБК 00:48
Единоборства

Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC

Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Гаджеты

Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

ToDay News Ufa вчера в 02:49
Хоккей

Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку

В отставку Скудра отправлен по требованию президента клуба Алексея Текслера.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 17:32
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поделился редким архивным фото с Пугачевой

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал довольно редкое архивное фото певицы Аллы Пугачевой в молодые годы.
Дни24 вчера в 10:16
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Музыка

Россияне выбрали музыку для своих похорон

Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".
Газета.Ru 01 ноября в 07:41
Футбол

Нико Ковач: Даже вдесятером нельзя проигрывать со счетом 1:5

"Бавария" сенсационно проиграла "Айнтрахту" в гостях со счетом 1:5. Уже на 9-й минуте за фол последней надежды был удален Жером Боатенг.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:03
Происшествия

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Экономика

Bloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco

РБК 01 ноября в 20:26
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 01 ноября в 02:50
Политика

Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России

Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 22:19
Происшествия

В Кемеровской области убит бывший мэр города Киселёвска

REGNUM 31 октября в 23:05
Религия

Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ

В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
News.ru 01 ноября в 10:14
Единоборства

Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 01 ноября в 04:06
Общество

Кристина Асмус потребует компенсацию за ее фото на надгробной плите

Кристина Асмус решила не оставлять безнаказанным такой поступок ритуальной фирмы и намерена требовать компенсацию за размещение ее портрета на надгробном камне в рекламных целях.
Территория новостей вчера в 00:32
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Здоровье

Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах

Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
Ugpressa.ru вчера в 23:02
Наука

Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом

Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
МедиаПоток вчера в 07:08
Политика

Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»

Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.
Московский Комсомолец вчера в 14:13
Футбол

Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности

Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.
Евро-футбол.ру вчера в 16:22
Общество

Специалисты назвали методы борьбы с осенней хандрой

Переключение внимания, поход в театр и продукты, помогающие восполнить недостаток мелатонина и витамина D, рекомендуют психологи для борьбы с осенней хандрой.
News.ru вчера в 23:37
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
BFM.ru вчера в 18:49
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru вчера в 09:37
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Общество

Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца

Вести.Ru вчера в 21:20
Путешествия

На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное