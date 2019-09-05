Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб уже строит планы на зимнее трансферное окно.

Медведев рассказал о планах «Зенита» на зимнее трансферное окно

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