Александр Иванович Медведев: "Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе.

с чего всё началось

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал Радио «Зенит» о планах клуба на зимнее трансферное окно. По его словам, клуб может приобрести атакующего полузащитника.

Спорт день за днем

Медведев рассказал о планах «Зенита» по зимним трансферам

Спорт день за днем

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