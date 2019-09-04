Футбол
Московский КомсомолецМедведев рассказал о планах «Зенита» по зимним трансферам
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал Радио «Зенит» о планах клуба на зимнее трансферное окно. По его словам, клуб может приобрести атакующего полузащитника.
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Александр Иванович Медведев: "Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе.Радио Зенитвчера в 09:41
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Александр Медведев: «Зимой „Зенит“ планирует приобрести игрока на роль „десятки“»
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Гендиректор «Зенита» рассказал о Краневиттере и проанонсировал новые трансферы
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Медведев: «У „Зенита“ есть возможность и планы по приобретению зимой игрока на роль „десятки“»
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Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
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Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
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Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
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Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
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Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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Китай и США договорились о возобновлении переговоров
Министерство коммерции КНР проинформировало о том, что Пекин и Вашингтон договорились возобновить торговые переговоры.
Газета.Ru вчера в 22:56
Общество
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Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
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Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
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Google и YouTube выплатят $170 млн штрафа за сбор данных о детях
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Московский Комсомолец вчера в 12:58
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Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
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Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
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Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал US Open
В полуфинале US Open Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Маттео Берреттини, который обыграл француза Гаэля Монфиса в четвертьфинале.
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Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
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Вечерняя Москва вчера в 09:04
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Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
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