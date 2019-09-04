Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМедведев рассказал о планах «Зенита» по зимним трансферам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал Радио «Зенит» о планах клуба на зимнее трансферное окно. По его словам, клуб может приобрести атакующего полузащитника.
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Бомбардир.рувчера в 10:49

Александр Медведев: «Зимой „Зенит“ планирует приобрести игрока на роль „десятки“»

Спорт-Экспрессвчера в 10:18

Александр Медведев: «Ищем „десятку“»

Радио Зенитвчера в 09:54
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Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
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«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
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Происшествия

В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург

Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков заявил, что тестирование беспилотных автомобилей на трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург может начаться весной 2020 года.
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Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
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