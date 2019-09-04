Футбол
Московский КомсомолецМедведев рассказал о планах «Зенита» по зимним трансферам
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал Радио «Зенит» о планах клуба на зимнее трансферное окно. По его словам, клуб может приобрести атакующего полузащитника.
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Александр Иванович Медведев: "Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе.Радио Зенитвчера в 09:41
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Гендиректор «Зенита» рассказал о Краневиттере и проанонсировал новые трансферы
Спорт день за днемвчера в 11:51
Медведев: «У „Зенита“ есть возможность и планы по приобретению зимой игрока на роль „десятки“»
Бомбардир.рувчера в 10:49
Александр Медведев: «Зимой „Зенит“ планирует приобрести игрока на роль „десятки“»
Спорт-Экспрессвчера в 10:18
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Политика
Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
Скажем, невозможно будет проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, привела пример глава Минздрава.
Российская газета 03:10
Космос
NASA выбрало миссии для изучения космической погоды
Каждая из представленных NASA гелиофизических миссий получит 400 тысяч долларов для проведения девятимесячного исследования концепции.
Naked Science вчера в 14:28
Общество
В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России
Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
РЕН ТВ 02:45
Общество
В России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей
Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
Газета.Ru 03:51
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Футбол
Стал известен размер премиальных футболистам в «Зените»
Для сравнения, в «Спартаке» за победу футболисты получают по 5 тысяч евро, но только при попадании в первую тройку.
78.ru 04:01
Политика
На Украине начал работу Высший антикоррупционный суд
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы в стране Высшего антикоррупционного суда.
RT на русском 03:55
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Экономика
Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Происшествия
В Волгограде задержали педофила-рецидивиста
Правоохранительные органы Волгограда задержали 69-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении серии преступлений в отношении детей.
REGNUM 03:15
Авто
В Минтрансе обозначили сроки тестирования беспилотных авто на трассе М-11
Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков заявил, что тестирование беспилотных автомобилей на трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург может начаться весной 2020 года.
Известия вчера в 05:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Вести.Ru вчера в 19:03
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru вчера в 12:40
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Политика
Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак
Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru вчера в 14:40