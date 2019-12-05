Общество

ПрофильПрофильМедведев рассказал о повышении доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о перспективах роста благосостояния россиян. Он заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов вёл YouTube-канал «России 24».
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Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском04:24

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ru04:35
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