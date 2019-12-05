Общество

ПрофильПрофильМедведев рассказал о повышении доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о перспективах роста благосостояния россиян. Он заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов вёл YouTube-канал «России 24».
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАССвчера в 06:02

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ruвчера в 06:47

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ruвчера в 04:35

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъвчера в 04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБКвчера в 04:26

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русскомвчера в 04:24

Медведев рассказал о росте доходов россиян в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 05:28
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Экономика

Рост сельхозпроизводства в 2019 году в РФ составит 2%

Рост сельскохозяйственного производства в России в 2019 году составит 2% по сравнению с прошлым годом, следует из предварительных данных Минсельхоза РФ, которые в пятницу представила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова .
Milknews.ru 06:14
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В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Lenta.ru 00:46
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В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже

В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
RT на русском 05:22
Футбол

Кремль не увидел серьезной угрозы в беспорядках на футбольных матчах

Кремль не видит серьезной угрозы в беспорядках, связанных с поведением футбольных фанатов на матчах.
Известия 05:42
Космос

В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту

Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Фигурное катание

Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Газета.Ru вчера в 08:42
Авто

В Volkswagen вернулся бывший главный дизайнер Rolls-Royce

Informus.ru 05:34
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Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»

6 декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, по результатам которой удалось задержать руководителя преступной группы и пятерых участников.
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Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости 05:40
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
РБК вчера в 16:25
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС вчера в 11:55
Общество

Студенту-блогеру Жукову дали три года условно

К трем годам условно студента ВШЭ приговорил Кунцевский суд Москвы блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности, передает "Интерфакс".
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Политика

Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
РИА Новости 06:01
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Экономика

Fitch повысило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.
Коммерсантъ 02:07
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге

На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».
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Технологии

В Android-смартфонах появилась новая уникальная функция

В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android Новый режим является частью приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) и доступен на всех смартфонах с Android 9 Pie и Android 10.
Профиль вчера в 14:42
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Армия и оружие

Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

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Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
РБК 05:51
Авто

Тюнеры из России превратили Cadillac Escalade в эксклюзивный офис на колесах

Специалисты российского тюнинг-ателье SVArt показали свою последнюю разработку - офис на колёсах на базе внедорожника Cadillac Escalade.
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«Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом»

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".
РИА Новости 04:19
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Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН

Президент США Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой и пообещал разобраться.
Российская газета вчера в 22:05
Общество

Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ

Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
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Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Газета.Ru вчера в 11:49
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру вчера в 18:28
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Грете Тунберг предложили отправиться из Лиссабона в Мадрид на осле

Юной экоактивистке Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле.
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