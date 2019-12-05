Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о перспективах роста благосостояния россиян. Он заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов вёл YouTube-канал «России 24».

Политика Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.

Политика США расширили санкции против России Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.

Политика МИД РФ ответил на «план Б» Зеленского по Донбассу Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины на форуме в Лондоне заявил, что на случай отсутствия прогресса в урегулировании на востоке Украины после саммита в Париже, у Киева есть «план Б».

Общество Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.

Политика Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

Политика В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Общество ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.

Энергетика Новак рассказал о цене на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Финансы Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.

Единоборства Президент UFC назвал условия реванша Нурмагомедова с Макгрегором Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт обозначил условия реванша между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом в лёгком и полулёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.

Авто Новый Kia Mohave сертифицировали для России На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.

Политика В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.

Общество Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.