Общество
ПрофильМедведев рассказал о повышении доходов россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о перспективах роста благосостояния россиян. Он заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов вёл YouTube-канал «России 24».
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Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%
Коммерсантъвчера в 04:28
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