Общество

ПрофильПрофильМедведев рассказал о повышении доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о перспективах роста благосостояния россиян. Он заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов вёл YouTube-канал «России 24».
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Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъвчера в 04:28

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАССвчера в 06:02

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

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RT на русскомвчера в 04:24

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ruвчера в 04:35
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Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»

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В Железногорскую больницу второго декабря доставили двоих подростков с признаками отравления.
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Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.
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Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников

Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.
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Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".
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МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
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IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года

Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

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В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже

В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
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В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.
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Общество

Пострадают только трое: немцы вычислили ущерб от остановки транзита газа через Украину

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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

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Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
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Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости вчера в 00:00
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Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

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Президент UFC назвал условия реванша Нурмагомедова с Макгрегором

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт обозначил условия реванша между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом в лёгком и полулёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Новый Kia Mohave сертифицировали для России

На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
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В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей

В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
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Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
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Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

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Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший в Соединенные Штаты из СССР при помощи американских спецслужб, скончался в США на 74-м году жизни.
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Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
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