Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет.

Бюджет России в ближайшие три года останется профицитным, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства в Москве.

Медведев заявил о профицитном бюджете России в ближайшие три года

Происшествия Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".

Автоспорт Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.

Футбол Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси» Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал новый пятилетний контракт с лондонским клубом.

Происшествия В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.

Политика Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Армия и оружие Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.

Здоровье Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Политика В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

Спорт Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.

Политика Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.

Авто Количество автомобилей такси в регионах могут ограничить Осуществлять контроль лимита предлагается посредством федеральной автоматизированной системы «Такси», в которой будут определены реестры с водителями, машинами и агрегаторами.

Гаджеты Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google Китайская корпорация Huawei Technologies Co. в четверг представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30.

Шоу-бизнес Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.

Армия и оружие Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Технологии 2ГИС обновился. Теперь там одна большая карта и каталог товаров в магазинах Самое заметное изменение коснулось карт в онлайн-версиях и в приложении: если раньше сервис показывал карту только одного города, то теперь там одна сплошная карта России.

Наука В организмах 97% немецких детей обнаружили частицы пластика В результате ученые выявили в организме 97% детей следы 11 разных типов пластика.

Спорт Дина Аверина взяла золото ЧМ в Баку в упражнениях с булавами и лентой На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку, россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами.

Шоу-бизнес Поспешившая замуж Собчак сильно пожалеет о браке с Богомоловым Специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон прокомментировала брачные узы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Политика Премьер Израиля Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте В Израиле после обработки 97% бюллетеней на выборах в Кнессет правая партия «Ликуд» премьера Беньямина Нетаньяху уступает левоцентристскому блоку «Кахоль-лаван» («Сине-белые») экс-начальника Генштаба Бенни Ганца, сообщает Haaretz со ссылкой на данные избиркома.