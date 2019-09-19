Экономика
Rambler News ServiceМедведев заявил о профицитном бюджете России в ближайшие три года
Бюджет России в ближайшие три года останется профицитным, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства в Москве.
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Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет.
— Дмитрий Медведев, российский политикLenta.ru 06:04
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