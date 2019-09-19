Экономика
РИА НовостиМедведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал о параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и о планах на 2021-2022 годы.
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При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть, безусловно, социально ориентированным. Это важнейшее направление. То есть деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры – это по-прежнему основная расходная статья бюджета.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 05:06
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