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Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал о параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и о планах на 2021-2022 годы.

Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы

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