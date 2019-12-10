Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМедведев рассказал о расходах России на импортозамещение

Почти три миллиарда рублей потратит Россия на импортозамещение к 2021 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту сумму огромной. На совещании 10 декабря он оценил промежуточные итоги программы, передает ОТР.
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Медведев рассказал о расходах на импортозамещение

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