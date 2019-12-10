Экономика
RT на русскомМедведев рассказал о расходах на импортозамещение
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Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Экономика
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
Политика
Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины
России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Культура
«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»
Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
Общество
Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров
Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Экономика
Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»
Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
Политика
Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике
Экономика
На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу
В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
Происшествия
Двух петербургских полицейских задержали за пытки подростка
Двое полицейских Колпинского района признались в пытках 17-летнего петербуржца Вадима Коваля.
Технологии
«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов
«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Кино
В Менделеевске показали фильм «Ржев»
Картина режиссёра Игоря Копылова вышла в прокат 5 декабря 2019 года. Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Происшествия
Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида
В кофейне на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю Екатерину Лысых из-за внешнего вида.
Политика
Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Футбол
Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»
«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Политика
Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе
В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Происшествия