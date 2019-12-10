Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев рассказал о расходах на импортозамещение

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расходах на импортозамещение.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Подсчитаны траты России на импортозамещение

Lenta.ru08:00

Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

ТАСС06:18

Медведев отметил рост импортозамещения

РИА Новости06:39

Медведев рассказал о расходах на импортозамещение

RT на русском06:38

В РФ на импортозамещение в 2019-2020 гг. выделили 1,3 трлн рублей

Интерфакс06:30

Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

Газета.Ru06:24

Медведев назвал расходы России на импортозамещение

REGNUM06:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 08:40, Ашберн
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Интерфакс 04:21
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Экономика

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
РБК 07:54
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:31
Культура

«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»

Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
ТАСС 04:28
Происшествия

На «Кировском заводе» в Петербурге разлился расплавленный металл

ТАСС 06:17
Общество

Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Интерфакс 08:01
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия вчера в 07:47
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Экономика

Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»

Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Rambler News Service 06:45
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
ТАСС 05:27
Шоу-бизнес

Как прошел первый после инсульта концерт Николая Носкова

Газета.Ru 08:26
Политика

Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике

Союзное Вече 04:18
Экономика

На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу

В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
REGNUM 05:29
Происшествия

Двух петербургских полицейских задержали за пытки подростка

Двое полицейских Колпинского района признались в пытках 17-летнего петербуржца Вадима Коваля.
МР7.ру 07:05
Технологии

«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов

«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Актуальные Новости 04:30
Кино

В Менделеевске показали фильм «Ржев»

Картина режиссёра Игоря Копылова вышла в прокат 5 декабря 2019 года. Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках.
Менделеевские новости 08:25
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
Discover24 02:03
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices вчера в 04:10
Происшествия

Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида

В кофейне на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю Екатерину Лысых из-за внешнего вида.
Взгляд.ру 08:34
Политика

Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Lenta.ru 07:52
Футбол

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Чемпионат вчера в 09:21
Политика

Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе

В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Lenta.ru 07:48
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Lenta.ru 08:10
Кино

Новые ролики по сериалу «Ведьмак» посвятили Геральту, Йеннифэр и Цири

Игромания.ру 06:42
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости вчера в 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное