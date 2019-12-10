Экономика

Вести ФМВести ФММедведев сообщил о росте импортозамещения

На совещании по импортозамещению Медведев привел несколько примеров успешной работы по созданию новых материалов и продукции.
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Подсчитаны траты России на импортозамещение

Lenta.ru08:00

Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

ТАСС06:18

Медведев отметил рост импортозамещения

РИА Новости06:39

Медведев рассказал о расходах на импортозамещение

RT на русском06:38

В РФ на импортозамещение в 2019-2020 гг. выделили 1,3 трлн рублей

Интерфакс06:30

Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

Газета.Ru06:24

Медведев назвал расходы России на импортозамещение

REGNUM06:40
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
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Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери

В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата

Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
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Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
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В 2020 году мобильная связь в России подорожает

Мобильная связь может подорожать на 17-18% в новом году.
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Технологии

Разработан метод спасения осетра от браконьеров

Исследователи Сибирского федерального института смогли создать уникальный метод, который позволит специалистам точно отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в специальных резервуарах от их диких сородичей, что позволит значительно сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы в озерах РФ.
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В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей

В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Коммерсантъ 10:43
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Уточнены размеры потенциально опасного для Земли астероида

Первоначально размер астероида оценивался как около 990 метров. В этот раз он пролетел на расстоянии 0,41 а.е. от Земли.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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Культура

Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому

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REGNUM 18:31
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Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
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Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси

Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек.
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Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам

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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США

Строительство российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не будет остановлено в связи с введением санкций США.
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America

Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
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Путин обвинил Ленина в заложении мины под государственность РФ

Президент России Владимир Путин обвинил вождя пролетариата и создателя СССР Владимира Ленина в том, что тот заложил "мину под российскую государственность".
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Губернатор Амурской области подвел итоги 2019 года

Спасибо за ваш труд, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов и пожелал всем успехов в следующем году.
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Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3

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Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
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Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
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Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

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Искусственный интеллект восстановил видеоматериал по мерцанию и тени

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