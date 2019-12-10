Экономика
RT на русскомМедведев рассказал о расходах на импортозамещение
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Политика
Аваков утверждает, что Зеленский «сорвался» на Лаврова на переговорах
Россия настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, однако украинская сторона отказалась это выполнять.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Политика
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Политика
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
Общество
Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Политика
В Германии назвали санкции США против «Северного потока - 2» угрозой суверенитету ЕС
Проекты по СПГ в Герммании Хермес заявил, что санкции Вашингтона против "Северного потока - 2" могут поставить под вопрос реализацию совместных с Берлином проектов по поставкам сжиженного природного газа (СПГ).
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Кино
Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Шоу-бизнес
Друг Петросяна назвал его молодую супругу Несмеяной
Писатель-сатирик Георгий Териков, который дружит с Евгением Петросяном, выдумал прозвище "Несмеяна" для его новой жены Татьяны Брухуновой.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Общество
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Зеленского один на один
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели краткую встречу тет-а-тет и без переводчиков на полях «нормандского» саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые испытали в Воркуте
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Экономика
СМИ: США и Китай планируют отсрочить введение импортных пошлин
США и Китай планируют договориться и отложить намеченное на 15 декабря введение американских импортных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон.
Политика
Демократы представили официальные обвинения Трампу
Демократы из палаты представителей конгресса объявили два официальных обвинения президенту США Дональду Трампу в процессе об импичменте, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
ГИБДД предлагает отбирать автомобили у пьяных водителей
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин объяснил, что такую меру предлагается ввести для тех, кто попался пьяным за рулем неоднократно.