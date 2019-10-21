Общество
The Moscow PostМедведев рассказал о «регуляторной гильотине»
Дмитрий Медведев пояснил, что это, по сути, желание отсечь массив нормативных актов, которые принимались давно и тормозят развитие, которые не должны применяться. Исходя из слов Дмитрия Медведева, условия для ведения бизнеса в России будут улучшаться благодаря "регуляторной гильотине".
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Медведев о гильотине, вымирающая Смоленщина и РЖД с душком: главные темы дня
Smolnarod.ru21 октября в 15:41
Медведев считает, что «регуляторная гильотина» улучшит условия для бизнеса с 2020 года
ТАСС21 октября в 01:14
Медведев: «регуляторная гильотина» улучшит условия для бизнеса с 2020 года
Коммерсантъ21 октября в 05:34
Медведев: «Регуляторная гильотина» улучшит условия для ведения бизнеса
Российская газета21 октября в 04:10
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Авто
Tesla тестирует обновленный седан Model S
CarsWeek.ru 21 октября в 07:46
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Единоборства
Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова
Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
FightTime.ru 12:10
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Два вертолета столкнулись в Техасе
Российская газета 18:34
Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России 09:11
Здоровье
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
Lenta.ru вчера в 11:23
Гаджеты
Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал еще дешевле
Компания Xiaomi снизила цены на свой экс-флагман Mi 9 SE 8 для китайских покупателей.
Российская газета 10:52
Гаджеты
В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5
Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa 10:34
Наука
Доказано влияние человека на высыхание европейских торфяников
МонаВиста вчера в 04:51
Общество
Жир на животе поможет убрать белковый завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток 04:31
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 21 октября в 04:45
Общество
Правительство одобрило возвращение пива на стадионы
Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв.
Коммерсантъ 12:36
Экономика
Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru вчера в 04:29
Футбол
Воронежский «Факел» пропустил 7 голов от «Спартака-2» в Москве
Футболисты «Факела» потерпели разгромное поражение от «Спартака-2» в матче 19 тура ФНЛ со счетом 2:7 в среду, 23 октября.
РИА Воронеж 09:58
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия 16:20
Авто
В России скоро появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Как пишет издание «Trend» со ссылкой на посла Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнова, первая партия автомобилей Khazar, состоящая из 10 единиц, будет импортирована в РФ в ближайшее время.
Тарантас Ньюс вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть ни в коем случае
Нельзя есть ни в коем случаем и продукты глубокой переработки.
Известия Мордовии 02:59
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Московский Комсомолец 03:22
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Политика
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Политика
Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы
В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU 17:49