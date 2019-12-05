Общество

ПолитРоссияПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян

По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев рассказал о росте доходов россиян

Lenta.ru04:17

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском04:24

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:10, Ашберн
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