Общество
ПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян
По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Хоккей
Зрители сняли на видео, как Овечкин «починил» свой шлем паяльником
Во время матча чемпионата НХЛ российский хоккеист Александр Овечкин паяльной лампой "починил" свой шлем.
Футбол
«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»
«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
США ввели новые санкции против России
Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний.
Шоу-бизнес
Отец Фриске сообщил, что Шепелев лжёт об умершей Жанне и сыне Платоне
Часть заявлений прямо свидетельствовали о том, что умершая Фриске имела с отцом «тяжелейшие отношения» и разговаривала с тем не чаще, чем раз в полгода.
Политика
В офисе Зеленского допустили дополнительные полномочия для Донбасса
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, в Конституцию страны могут быть внесены изменения, касающиеся децентрализации.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил
На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Гаджеты
Apple собирается выпускать iPhone дважды в год
Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.
Экономика
Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января
В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Экономика
HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Скабеева дозвонилась до Зеленского
Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Футбол
ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии
Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА победили «Жальгирис» в домашнем матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА в овертайме победили литовский "Жальгирис" в домашнем матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.