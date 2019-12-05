Общество

РБКРБКМедведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
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Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАСС06:10

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском04:24

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28

Медведев рассказал о росте доходов россиян

Lenta.ru04:17
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