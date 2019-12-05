Общество
РБКМедведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян
Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.
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ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
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Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
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