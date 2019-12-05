Общество

Lenta.ruLenta.ruМедведев рассказал о росте доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

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Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

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Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ru04:35
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Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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В городах Франции произошли столкновения демонстрантов с полицией

В Париже, Лионе, Бордо, Нанте и других городах Франции произошли столкновения между участниками забастовки, вышедшими в четверг на демонстрации, и сотрудниками полиции, сообщают французские СМИ.
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Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

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Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
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ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

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Ермак подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают, что Донбассу будет предоставлена автономия.
Life.ru 08:17
Общество

Путин поддержал создание базы неизвестных пациентов

Президент Владимир Путин поддержал идею о разработке единой информационной базе неизвестных пациентов.
Взгляд.ру 09:59
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Вести.Ru 11:59
Происшествия

Россиянина отправили в колонию за изнасилование женщины-врача

На допросе 55-летний мужчина признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии особого режима.
Lenta.ru 12:24
Политика

Путин оценил ответы мировых лидеров на свое письмо о ракетах

После разрыва ДРСМД Москва направила мировым лидерам письмо с призывом поддержать мораторий на развертывание подобных ракет.
РБК 11:52
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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«Тоттенхэм» с Моуринью потерпел первое поражение в матче с «МЮ»

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Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
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Политика

Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
REGNUM 11:03
Армия и оружие

Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
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Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
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Футбол

Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм

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Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
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Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК вчера в 16:10
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ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи

Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.
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Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

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Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу

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Путин на пять лет продлил полномочия ректора МГУ Садовничего

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ, которым продлил полномочия Виктора Антоновича Садовничего на посту ректора главного вуза страны – Московского государственного университета.
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Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
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Украине спрогнозировали уничтожение

Открытие рынка земли и война в Донбассе уничтожат Украину.
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