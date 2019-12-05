Общество

Lenta.ruLenta.ruМедведев рассказал о росте доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАССвчера в 06:02

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБКвчера в 04:26

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъвчера в 04:28

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ruвчера в 06:47

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русскомвчера в 04:24

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостейвчера в 04:21

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ruвчера в 04:35
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости 03 декабря в 07:38
Политика

На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерации по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.
REGNUM вчера в 13:06
Общество

В Сингапуре арестовано попавшее под санкции США российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги находящееся под санкциями США российское судно "Севастополь".
Российская газета вчера в 23:26
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Комсомольская правда 04 декабря в 10:29
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор экс-депутату Госдумы

В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему депутату Госдумы РФ, экс-руководителю Ростовского электрометаллургического завода.
REGNUM вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о проблемах со здоровьем

Подмосковье Сегодня вчера в 10:04
Политика

Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО

Вступление России в НАТО может превратить альянс в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона, создать перспективу новых переговоров о ядерном разоружении и наладить трехсторонний диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином.
РИА Новости вчера в 21:11
Футбол

Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах во время матчей

В России предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу.
Парламентская газета вчера в 06:03
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия вчера в 06:35
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
РИА Новости вчера в 21:39
Технологии

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ 03 декабря в 22:55
Происшествия

ДТП в Зеленограде: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Зеленограде. Накануне там автомобиль сбил женщину с двумя детьми.
Вести.Ru вчера в 22:17
Происшествия

У зампрокурора Свердловской области прошли обыски

Предполагается, что обыски связаны с делом замначальника свердловского управления СКР Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей.
ТагилСити.ру вчера в 23:19
Экономика

Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января

В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 04 декабря в 07:38
Происшествия

В Чите столкнулись четыре автомобиля

ТАСС вчера в 22:01
Здоровье

В России на 9% снизилась общая заболеваемость детей до 14 лет

Показатель общей заболеваемости детей по впервые выявленным болезням у детей в возрасте до 14 лет снизился на 9% за период с 2009 по 2018 год.
ТАСС вчера в 17:39
Общество

Уходящее десятилетие станет самым теплым за историю метеонаблюдений

Уходящее десятилетние (период с начала 2010 по конец 2019 годов) претендует на статус самого теплого десятилетия за всю историю метеонаблюдений на планете, заявляют представители Всемирной метеорологической организации.
Хакасия-Информ вчера в 21:32
Общество

США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Биатлон

Куклина заняла 5-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Prognozist вчера в 12:00
Культура

BTS проспойлерили свое выступление на MAMA 2019

4 декабря, в день рождения Джина (Jin), BTS выступят на Mnet Asian Music Awards 2019 (MAMA).
Popcake 03 декабря в 02:00
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, есть угроза распространения огня на соседний склад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Гаджеты

Xiaomi начала продажи умных телевизоров Mi TV 5 Pro

Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.
The GEEK 04 декабря в 05:20
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Коламбус», Георгиев признан первой звездой матча

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев, отразивший 45 бросков, был признан первой звездой матча, Панарин стал второй звездой игры.
РИА Новости вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Александр Петров и Стася Милославская впервые вышли в свет вместе

Александр до последнего не признавался в новой связи, заявляя, что их с Милославской связывает только дружба.
StarHit.ru вчера в 15:00
Кино

Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Piter.tv 04 декабря в 06:35
Армия и оружие

ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году

Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
ТАСС вчера в 18:38
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС вчера в 16:26
Армия и оружие

Донбасс сегодня: спецназ «Альфа» готовил убийство офицера ВСУ, СБУ терроризирует население

ВСУ ведут обстрелы Донецка и окрестностей из тяжелых минометов. Погибшие спецназовцы СБУ должны были ликвидировать офицера МО Украины.
ФАН 04 декабря в 11:10
Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Газета.Ru вчера в 07:04
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