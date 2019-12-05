Общество
Lenta.ruМедведев рассказал о росте доходов россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».
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Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%
Коммерсантъвчера в 04:28
Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента
Национальная служба новостейвчера в 04:21
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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