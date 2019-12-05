Общество
Lenta.ruМедведев рассказал о росте доходов россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».
Читать в источнике
Оценить334
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Единоборства
Руис и Джошуа провели дуэль взглядов
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе мексиканец Энди Руис провел дуэль взглядов со своим соперником британцем Энтони Джошуа.
Происшествия
Четыре машины столкнулись в Чите
В Чите утром 6 декабря произошло ДТП с участием четырех машин. На место приехала скорая помощь и ДПС.
Общество
Медведев в интервью 20 телеканалам в прямом эфире подведет итоги года
"В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате - председатель правительства ответит на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, и каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию", - отметили в кабмине.
Авто
«АвтоВАЗ» пересмотрел цены на Lada Vesta
Политика
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями.
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Общество
Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию
По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11
Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
Армия и оружие
«Джокер ДНР» выдал новые детали уничтожения в Донбассе элитных спецназовцев СБУ
Анонимный Telegram-канал «Джокер ДНР» раскрыл новые детали произошедшей в прошлую субботу ликвидации двух элитных спецназовцев Службы безопасности Украины в зоне конфликта в Донбассе.
Здоровье
О каком заболевании может говорить пониженный уровень гемоглобина
Пониженный показатель гемоглобина может говорить о наличии полипа, развитии язвы желудка или эрозии.
Общество
Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии
Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный: «Любовь делает человека слабым»
В интервью для «7 дней» Прилучный признался, что является очень амбициозным человеком.
Фигурное катание
Стартовала КП у девушек на финале юниорского Гран-при
В рамках юниорского финала Гран-при, который стартует в Турине (Италия), стартовала короткая программа у девушек.
Культура
Путин наградил получившую звание «Волонтер года» девушку из Татарстана
Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая победила в конкурсе "Доброволец России — 2019" и получила звание "Волонтер года".
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
По мнению ученых, 7 октября был зафиксирован максимальный за последние годы выброс метана в Северном Ледовитом океане.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Фото Волочковой в прозрачном боди в ванной обсуждают в Сети
Анастасия Волочкова выложила провокационный кадр, сделанный в ванной. На нем балерина позирует в прозрачном кружевном белом боди.
Общество
«Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание
Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Общество
Водолеи займутся прошлым, а Козерогам поступят интересные предложения
Козерог Сегодня вам могут поступать интересные деловые предложения.
Политика
Трамп призвал поскорей объявить ему импичмент
Президент США Дональд Трамп призвал демократов в палате представителей американского Конгресса поскорей объявить ему импичмент.
Политика
Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым
Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Политика
Лукашенко отверг возможность вхождения Белоруссии в состав России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность вхождения страны в состав России.