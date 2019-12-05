Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».

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