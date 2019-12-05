Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о перспективах роста благосостояния россиян. Он заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов вёл YouTube-канал «России 24».

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Политика Зеленский попал на обложку Time Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.

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