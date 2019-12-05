Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о перспективах роста благосостояния россиян. Он заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов вёл YouTube-канал «России 24».
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

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Медведев рассказал о росте доходов россиян в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 05:28

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Lenta.ruвчера в 04:35
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