Общество

Lenta.ruLenta.ruМедведев рассказал о росте доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».
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Рукоприкладство запрещено. Правительство это спасает

Национальная служба новостей12:15

Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском04:24

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ru04:35
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
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Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний.
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Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
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Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым

Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
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Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци в своем Instagram вспомнил о победе команды в Лиге чемпионов в сезоне-2009/10.
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Медведев прокомментировал акции протеста в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:35
Наука

При обледенении Земли организмы выжили подо льдом

Научными специалистами из Университета Макгилла в Канаде в ходе проведения исследования выяснено, каким образом животным удалось выжить во время ледникового периода, когда наша планета была полностью покрыта льдом, а океаны Земли были отрезаны от кислорода.
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Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
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Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

ФАН 02:56
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В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин

В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием 13 автомобилей.
РБК 04:43
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Прокуратура просит до четырех лет колонии фигурантам «московского дела» Мартинцову, Мыльникову и Лесных

Прокуратура попросила приговорить фигурантов «московского дела» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к трем, трем с половиной и четырем годам колонии соответственно, сообщает «МБХ медиа».
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Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов «Спартака»

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов "Спартака" до и после мачта 18-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге.
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Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира

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Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
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В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

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В МИД выступили за восстановление авиасообщения с Грузией

Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Грузией, заявили в МИД после встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с председателем партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.
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В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
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Число жертв пожара в одесском колледже возросло до двух человек

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Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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