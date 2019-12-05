Общество
Lenta.ruМедведев рассказал о росте доходов россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».
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США ввели новые санкции против России
Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний.
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Медведев и Батрутдинов обменялись шутками о «тандеме»
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Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
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Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци в своем Instagram вспомнил о победе команды в Лиге чемпионов в сезоне-2009/10.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
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При обледенении Земли организмы выжили подо льдом
Научными специалистами из Университета Макгилла в Канаде в ходе проведения исследования выяснено, каким образом животным удалось выжить во время ледникового периода, когда наша планета была полностью покрыта льдом, а океаны Земли были отрезаны от кислорода.
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В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин
В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием 13 автомобилей.
Происшествия
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Прокуратура попросила приговорить фигурантов «московского дела» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к трем, трем с половиной и четырем годам колонии соответственно, сообщает «МБХ медиа».
Футбол
Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов «Спартака»
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Авто
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Гаджеты
Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G
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Песков — о расследованиях Навального: «На своем опыте знаю о качестве и подоплеке»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал Дождю, что не видел расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнес-джетах жены премьер-министра Светланы Медведевой и телеведущей Наили Аскер-заде.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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В МИД выступили за восстановление авиасообщения с Грузией
Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Грузией, заявили в МИД после встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с председателем партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.
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Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
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Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.