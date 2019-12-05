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Политика Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.

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Общество ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.

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Культура Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.

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