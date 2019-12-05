Общество

ПолитРоссияПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян

По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском04:24

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев рассказал о росте доходов россиян

Lenta.ru04:17
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Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Политика

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Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
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Общество

Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации

Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
РБК 07:49
Общество

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Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
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Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

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Политика

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Московский Комсомолец Турция 03 декабря в 02:44
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Политика

Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену

Если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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Культура

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
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Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

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Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Футбол

«Зенит» выиграл у «Динамо» в матче молодежного первенства

Матч 19-го тура молодежного первенства России Зенит Динамо (Москва) завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 29-й минуте с пенальти Вадим Симутенков.
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Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

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Политика

«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит

Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Rambler News Service вчера в 14:37
Общество

Медведев лично повлиял на судьбу «Яндекса»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает регулирование «Яндекса» и других IT-компаний необходимым, но оно не должно быть «дурным».
Lenta.ru 04:59
Политика

Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
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Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
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Общество

FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией

По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
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Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.
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Политика

Лавров назвал безосновательными обвинения Германии в адрес России

Обвинения Германии в адрес России, связанные с убийством гражданина Грузии в Берлине, недопустимы и безосновательны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Известия 07:55
Кино

Disney выпустил первый тизер второй части «Последнего богатыря»

Компания Disney и киностудия Yellow, Black and White представили первый тизер сиквела «Последнего богатыря» с подзаголовком «Корень зла».
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Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
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Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди

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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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