Общество
ПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян
По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства
Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Общество
Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
Общество
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Политика
Греция и Египет считают дестабилизирующими соглашения Турции с Ливией
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция и Египет считают дестабилизирующими турецко-ливийское соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, которые были недавно подписаны в Стамбуле.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Политика
Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену
Если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Культура
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Футбол
«Зенит» выиграл у «Динамо» в матче молодежного первенства
Матч 19-го тура молодежного первенства России Зенит Динамо (Москва) завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 29-й минуте с пенальти Вадим Симутенков.
Политика
В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Политика
«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит
Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Общество
Медведев лично повлиял на судьбу «Яндекса»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает регулирование «Яндекса» и других IT-компаний необходимым, но оно не должно быть «дурным».
Политика
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Общество
FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией
По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
Общество
Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.
Политика
Лавров назвал безосновательными обвинения Германии в адрес России
Обвинения Германии в адрес России, связанные с убийством гражданина Грузии в Берлине, недопустимы и безосновательны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Кино
Disney выпустил первый тизер второй части «Последнего богатыря»
Компания Disney и киностудия Yellow, Black and White представили первый тизер сиквела «Последнего богатыря» с подзаголовком «Корень зла».
Политика
Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских
Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди
Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.