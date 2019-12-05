Общество

РБКРБКМедведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
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Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

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