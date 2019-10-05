Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
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