Политика

RT на русскомRT на русскомМедведев рассказал о своём самом сложном решении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.
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Медведев рассказал о своём самом сложном решении

RT на русском06:19

Медведев рассказал о своих самых сложных решениях

РИА Новости06:28

Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

РБК06:28

Медведев назвал решение о пенсионной реформе одним из самых сложных

Известия06:13

Медведев назвал самым сложным решением повышение пенсионного возраста

Газета.Ru06:01

Медведев объяснил неизбежность повышения пенсионного возраста

Lenta.ru06:21

Медведев рассказал о самом сложном своем решении

Взгляд.ру06:15
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Происшествия

В Калуге в ДТП с маршруткой пострадали 26 человек

REGNUM 06:20
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Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Общество

Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
РИА Новости 05:25
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Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Политика

На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»

Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Ореанда-Новости 03:13
Экономика

Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не просит у России кредитов и что запретил минфину республики брать последний транш в 200 миллионов долларов кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
РИА Новости 06:06
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Общество

FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией

По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
Коммерсантъ 06:08
Спорт

Медведев назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.
РБК 05:56
Космос

На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант

Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
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Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.
News.ru 05:58
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Мойка78 вчера в 10:41
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
РБК 05:17
Политика

Die Welt назвала нового главного противника НАТО

Немецкая газета Die Welt назвала нового главного противника НАТО, сообщает портал "Известия".
РЕН ТВ 04:46
Общество

В США назвали главный цвет 2020 года

REGNUM 05:40
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Гаджеты

Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу в Китае

Rusargument 04:03
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Футбол

ЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.
РИА Новости 05:19
Политика

В Верховной раде подрались депутаты президентской партии «Слуга народа»

В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом.
ИА Новороссия 05:41
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru вчера в 02:57
Космос

Зонд Parker измерил потоки частиц вблизи Солнца

Зонд успешно выдерживает экстремальные условия и передает ученым данные о солнечных ветрах и нагреве короны.
МИР 24 03:51
Политика

Медведев высказался о Зеленском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Rambler News Service 05:01
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Piter.tv вчера в 12:09
Политика

Украина согласилась предоставить Донбассу особый статус

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 06:26
Шоу-бизнес

Звезда «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун выходит замуж

После двухлетнего романа актриса Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери объявили о помолвке.
Пятый канал 02:41
Происшествия

Выжившая при пожаре в «Хромой лошади» 10 лет прикована к постели

Мать выжившей при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» рассказала, что женщина в течение десяти лет находится в стабильно плохом состоянии.
ФАН 06:39
Гаджеты

Геймеры начали переходить на процессоры AMD

У большинства геймеров компьютеры работают на четырёхъядерных процессорах (51,16%) с тактовой частотой от 3,3 до 3,69 ГГц (21,45%).
Ferra вчера в 07:12
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