Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.

Медведев рассказал о своём самом сложном решении

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