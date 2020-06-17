Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Коронавирус в 2020 году нанес тройной удар по экономике России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
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Медведев назвал главные шоки для российской экономики

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РИА Новости01:04
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Экономика

Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД

Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД Главой российского центрального депозитария — Национального расчетного депозитария (НРД) — может стать Марина Алехина, жена первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.
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Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
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Баскетбол

Опубликован детальный план возобновления сезона НБА

Перед возобновлением сезона, по данным The Athletic, команды пройдут шесть фаз.
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
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Происшествия

В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу

В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
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В Британии скончался известный уличный кот Боб

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Под Саратовом ищут ушедшую из дома 13-летнюю девочку

Девочка пропала 15 июня - ушла из дома в пос. Красный Октябрь, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
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Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru вчера в 13:42
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности

Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
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Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
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Общество

В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки коронавируса

Два международных аэропорта китайской столицы "Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов из-за новой вспышки коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 23:59
Политика

Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии

Численность воинского контингента США в Германии будет сокращена, если Берлин не заплатит за их размещение, пообещал американской президент Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме.
Российская газета 15 июня в 16:13
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Политика

Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом.
РБК 15 июня в 14:08
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Общество

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Известия 00:24
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона

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Общество

Мурашко назвал возможные сроки полного снятия ограничений в России

Москва, 17 июня 2020, 08:51 — REGNUM Говорить о полном снятии всех ограничений в России, которые были введены из-за коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
REGNUM 01:51
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Происшествия

Дело генералов МВД потребовало экспертизы биоматериалов Альберта Худояна

Дело генералов МВД потребовало экспертизы биоматериалов Альберта Худояна Неожиданный поворот произошел в уголовном деле бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД РФ генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя Александра Брянцева.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Политика

Минюст США подал в суд на Джона Болтона

В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
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Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
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Армия и оружие

Российские корабли с Каспийского моря нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии

7 ноября 2015 года было выпущено 26 ракет, а 20 ноября Каспийская флотилия вновь провела атаку по позициям боевиков в Сирии, выпустив 18 «Калибров».
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Технологии

В Роскачестве рассказали об уязвимости «умных домов»

Сотрудники Роскачества выяснили, что устройства "интернета вещей", которые используют пользователи для создания "умного дома", могут нарушить физическую и информационную безопасность своих владельцев, поскольку доступ к ним могут получать хакеры, которые способны взломать систему устройств.
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Алгоритмы робота позволят оценить, сам ли ученик написал работу.
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Кино

DC проведет собственную выставку на замену Comic Con

Издательский дом DC намерен провести мероприятие DC FanDome, которое заменит отмененную из-за пандемии выставку Comic Con, сообщает "Российская газета".
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Политика

Медведев: меры против пандемии не должны провоцировать панику и социальное недовольство

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил, чтобы эксперты из разных стран совместно выработали меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которые обеспечили бы безопасность населения и в то же время позволили бы не допустить взрыва социального недовольства.
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
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