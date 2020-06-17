Экономика
Lenta.ruМедведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России
Коронавирус в 2020 году нанес тройной удар по экономике России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
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Экономика
Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД
Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД Главой российского центрального депозитария — Национального расчетного депозитария (НРД) — может стать Марина Алехина, жена первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
Баскетбол
Опубликован детальный план возобновления сезона НБА
Перед возобновлением сезона, по данным The Athletic, команды пройдут шесть фаз.
Bookmaker-ratings.ru 01:18
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
RT на русском 01:56
Культура
В Британии скончался известный уличный кот Боб
Piter.tv 01:17
Происшествия
Под Саратовом ищут ушедшую из дома 13-летнюю девочку
Девочка пропала 15 июня - ушла из дома в пос. Красный Октябрь, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:51
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru вчера в 13:42
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество
В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки коронавируса
Два международных аэропорта китайской столицы "Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов из-за новой вспышки коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 23:59
Политика
Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии
Численность воинского контингента США в Германии будет сокращена, если Берлин не заплатит за их размещение, пообещал американской президент Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме.
Российская газета 15 июня в 16:13
Политика
Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом.
РБК 15 июня в 14:08
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона
Sport.ru вчера в 18:28
Общество
Мурашко назвал возможные сроки полного снятия ограничений в России
Москва, 17 июня 2020, 08:51 — REGNUM Говорить о полном снятии всех ограничений в России, которые были введены из-за коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
REGNUM 01:51
Происшествия
Дело генералов МВД потребовало экспертизы биоматериалов Альберта Худояна
Дело генералов МВД потребовало экспертизы биоматериалов Альберта Худояна Неожиданный поворот произошел в уголовном деле бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД РФ генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя Александра Брянцева.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Минюст США подал в суд на Джона Болтона
В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Армия и оружие
Российские корабли с Каспийского моря нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии
7 ноября 2015 года было выпущено 26 ракет, а 20 ноября Каспийская флотилия вновь провела атаку по позициям боевиков в Сирии, выпустив 18 «Калибров».
Вечерний курьер 02:02
Технологии
В Роскачестве рассказали об уязвимости «умных домов»
Сотрудники Роскачества выяснили, что устройства "интернета вещей", которые используют пользователи для создания "умного дома", могут нарушить физическую и информационную безопасность своих владельцев, поскольку доступ к ним могут получать хакеры, которые способны взломать систему устройств.
РЕН ТВ 01:24
Общество
В России ужесточат правила проверки результатов ЕГЭ
Алгоритмы робота позволят оценить, сам ли ученик написал работу.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:20
Кино
DC проведет собственную выставку на замену Comic Con
Издательский дом DC намерен провести мероприятие DC FanDome, которое заменит отмененную из-за пандемии выставку Comic Con, сообщает "Российская газета".
Москва 24 вчера в 14:46
Политика
Медведев: меры против пандемии не должны провоцировать панику и социальное недовольство
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил, чтобы эксперты из разных стран совместно выработали меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которые обеспечили бы безопасность населения и в то же время позволили бы не допустить взрыва социального недовольства.
ТАСС 01:21
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09