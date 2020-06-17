с чего всё началось

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в связи с пандемией российская экономика испытала тройной удар в 2020 году. Это: снижение мировых цен на нефть, значительное сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за CoViD-19.

Медведев рассказал о тройном ударе, который испытала экономика России

Общество 118 случаев заражения коронавирусом выявили в Архангельской области Архангельск, 18 июня 2020, 15:16 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлено 118 новых случая COVID — 19. 107

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 245

Происшествия Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали. 16

Общество Пекин прекращает пассажирское сообщение с другими частями Китая Власти Пекина с 19 июня приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.

Политика Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России "Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он. 4

Общество Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, а первые пройдут 3 июля. 118

Экономика Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.

Экономика Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим. 9

Происшествия Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК. 9

Политика Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19. 7

Здоровье В Минздраве Украины призвали носить маски Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.