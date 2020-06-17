Экономика
Life.ruМедведев рассказал о тройном ударе, который испытала экономика России
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в связи с пандемией российская экономика испытала тройной удар в 2020 году. Это: снижение мировых цен на нефть, значительное сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за CoViD-19.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.РБКвчера в 01:27
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правдавчера в 01:32
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В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
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21 июня на Кубани ослабят контроль за туристами
Вести.Ru вчера в 02:20
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Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Моя Москва.онлайн вчера в 11:18
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В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов
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Архангельск, 18 июня 2020, 15:16 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлено 118 новых случая COVID — 19.
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МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
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Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеруTelegram.
Известия 08:05
Общество
Пекин прекращает пассажирское сообщение с другими частями Китая
Власти Пекина с 19 июня приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.
Коммерсантъ 05:37
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Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Политика
Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России
"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
РЕН ТВ 06:59
Происшествия
У претендента на пост президента Белоруссии Бабарико проходит обыск
В доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико проходит обыск, сообщили «Интерфаксу» в его штабе.
Коммерсантъ 06:13
Политика
Песков ответил, обратится ли Путин к россиянам по поправкам
Президент России Владимир Путин обратится к гражданам России с разъяснением поправок, если посчитает нужным.
РЕН ТВ 06:27
Футбол
«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера
Российская газета 06:27
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ
Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, а первые пройдут 3 июля.
Говорит Москва вчера в 09:55
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
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Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» коронавирусом.
РБК 08:07
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Политика
Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
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Здоровье
В Минздраве Украины призвали носить маски
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости 02:44
Политика
Посол: Россия видит сигналы из Лондона для восстановления отношений
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва видит сигналы из Лондона о готовности восстанавливать отношения.
RT на русском 07:42
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06