РПЛ
RT на русскомМедведев рассказал о важности для «Зенита» матча со «Спартаком»
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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«Очень интересный матч»: Александр Медведев высказался о поединке «Зенит» - «Спартак»
Петербургский дневник05:36
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Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Культура
Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним
Шоу, созданное в 1989 году Мэттом Гроунингом, растянулось на 31 сезон, став самым продолжительным комедийным сериалом в США.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Происшествия
Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
Общество
Театр.doc заявил о полицейской проверке трех спектаклей
Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc из-за жалоб граждан, заявили в пресс-службе театра.
Политика
Британский исследовательский институт назвал Севастополь российским
Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским, сообщило в четверг посольство Украины в Великобритании.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Кино
«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора
Армия и оружие
Гордость американского военного флота беспомощно застряла в порту
Военно-морские силы США были вынуждены признать, что затянувшиеся на долгие месяцы ремонт и техобслуживание лишили американский флот сразу шести атомных авианосцев, которые базируются на восточном побережье Соединенных Штатов.
Биатлон
Глазырина заняла пятое место в спринте на Кубке IBU
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Общество
У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт
Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Происшествия
Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы
Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»
В результате совместной операции ФСБ, МВД и СК РФ удалось задержать основных организаторов и исполнителей преступлений, совершённых группировкой в 2007—2015 годах.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Хоккей
Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.