Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Медведев рассказал о важности для «Зенита» матча со «Спартаком»

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.

Политика Британский исследовательский институт назвал Севастополь российским Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским, сообщило в четверг посольство Украины в Великобритании.

Армия и оружие Гордость американского военного флота беспомощно застряла в порту Военно-морские силы США были вынуждены признать, что затянувшиеся на долгие месяцы ремонт и техобслуживание лишили американский флот сразу шести атомных авианосцев, которые базируются на восточном побережье Соединенных Штатов.

Общество У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Политика «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Происшествия Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.