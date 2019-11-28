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RT на русскомRT на русскомМедведев рассказал о важности для «Зенита» матча со «Спартаком»

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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А. Медведев: «Матч со „Спартаком“ — самый принципиальный для „Зенита“»

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