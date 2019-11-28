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RT на русскомRT на русскомМедведев рассказал о важности для «Зенита» матча со «Спартаком»

Зенит — Спартак
1 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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