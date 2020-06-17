с чего всё началось

Россия в 2020 году испытала воздействие сразу трех экономических шоков: снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 517

Общество В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 12

Политика Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман. 65

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 401

Здоровье Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми. 11

Общество В России предложили снизить транспортный налог на 25% Москва, 18 июня 2020, 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году. 58

Происшествия В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 1

Технологии Дуров призвал бороться с Google и Apple Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. 50

Экономика Qiwi продает Совкомбанку проект карт рассрочки «Совесть» Платежный сервис Qiwi продает Совкомбанку портфель карт "Совесть" чистой стоимостью около 7,6 миллиарда рублей, убыток от сделки для Qiwi не превысит 1,5 миллиарда рублей, говорится в совместном пресс-релизе сторон. 2

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 1,6K

Армия и оружие На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун» Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:45 — REGNUM В Одесской области Украины на полигоне «Алибей» продолжаются испытания ракетного комплекса «Нептун», сообщила 17 июня пресс-служба генерального штаба ВСУ. 1

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,47% — до $40,52 за баррель.

Здоровье В выходные в Казахстане закроют ТРЦ, базары, парки, туристические зоны В субботу и воскресенье в стране будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, магазины, непродовольственные базары, кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей только на летних площадках, работу общественного транспорта ограничат, запретят доступ в парки, скверы, на набережные и пляжи, в аквапарки. 1