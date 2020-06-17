Экономика
Газета.RuМедведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию
Россия в 2020 году испытала воздействие сразу трех экономических шоков: снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала "Россия в глобальной политике".
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.РБКвчера в 01:27
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
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