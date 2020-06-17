с чего всё началось

Россия в 2020 году испытала воздействие сразу трех экономических шоков: снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Футбол УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации.

Общество Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта» Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня. 23

Общество «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку. 26

Здоровье Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год Британские исследователи пришли к выводу, что достаточное количество физических нагрузок поможет предотвратить примерно 4 млн преждевременных смертей в мире. 2

Политика Володин порассуждал о будущем России после Путина Председатель Госдумы Вячеслав Володин порассуждал о будущем России после окончания президентских сроков Владимира Путина. 953

Политика Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви. 20

Политика Собянин заявил, что в России не осталось олигархов Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что белорусская оппозиция спонсируется российскими олигархами, подчеркнул, что таковые в России отсутствуют: «Нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов».

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 337

Футбол РФС принес извинения Федуну за ошибку в регламенте Олимп - Кубка России Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация принесла извинения Леониду Федуну и московскому "Спартаку" за ошибку в регламенте Олимп - Кубка России.

Общество Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю «Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Футбол У судьи матча «Арсенала» и «Спартака» нашли коронавирус Ассистент судей матча "Арсенала" и "Спартака", назначенного на 20 июня, получил положительный результат на коронавирус.

Общество «Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома» Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.

Технологии Венчурный фонд сооснователя Mail.ru Group привлек $100 млн Венчурный фонд Grishin Robotics, созданный сооснователем Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, привлек $100 млн в свой новый фонд Grishin Robotics Fund II, говорится в сообщении организации, поступившем в Forbes.