с чего всё началось

Россия находится под воздействием сразу трех экономических шоков, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Главным из них он считает падение цен на нефть.

Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

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