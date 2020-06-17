с чего всё началось

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в 2020 году испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков. Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

Общество На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны по итогам заседания приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 июля. 88

Происшествия Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах Военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете. 6

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 688

Здоровье Признаки алкогольной зависимости назвали британские медики Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер из Британии рассказал РИА Новости о специфике помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве. 6

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 76

Политика Песков ответил на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Владимир Путин посчитает нужным, то он выступит с обращением к россиянам в промежутке между парадом Победы и голосованием по Конституции. 6

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 172

Политика Верховная рада отказалась лишить Вакарчука депутатского мандата Верховная рада проголосовала против досрочного прекращения депутатских полномочий основателя партии «Голос» и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, сообщает «Интерфакс-Украина».

Происшествия В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован. 43

Общество Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 31

Политика Лукашенко приедет на парад Победы в Москву Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня. 248

Общество Путин присудил госпремию автору музыки ко «Дню Победы» Композитор Давид Тухманов получил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года, следует из указа президента Владимира Путина.

Политика Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации. 4