Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в 2020 году испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков. Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
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