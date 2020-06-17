Экономика
RT на русскомМедведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в 2020 году испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков. Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.РБКвчера в 01:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правдавчера в 01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Культура
Юрий Соломин празднует 85-летие
Общественное телевидение России 05:33
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны по итогам заседания приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 июля.
Деловое.ТВ вчера в 13:04
Происшествия
Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах
Военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете.
Lenta.ru 05:45
Шоу-бизнес
Норкин с шутки начал первый эфир после смерти жены
Bimru.ru вчера в 05:00
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29
Здоровье
Признаки алкогольной зависимости назвали британские медики
Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер из Британии рассказал РИА Новости о специфике помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве.
Live24 00:24
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Энергетика
Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на бирже побила новый рекорд, достигла 57,31 тыс. руб. за тонну - данные торгов.
ТАСС 07:03
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Владимир Путин посчитает нужным, то он выступит с обращением к россиянам в промежутке между парадом Победы и голосованием по Конституции.
Известия 06:27
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Политика
Верховная рада отказалась лишить Вакарчука депутатского мандата
Верховная рада проголосовала против досрочного прекращения депутатских полномочий основателя партии «Голос» и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, сообщает «Интерфакс-Украина».
Ведомости 05:53
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 04:27
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Общество
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.
Piter.tv 05:39
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
Общество
Путин присудил госпремию автору музыки ко «Дню Победы»
Композитор Давид Тухманов получил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года, следует из указа президента Владимира Путина.
РБК 06:32
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Здоровье
В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
Происшествия
В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов
Российская газета 06:37
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти и завоевал Кубок Италии
Спорт день за днем вчера в 17:21
Политика
Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
Ведомости 06:58
Происшествия
Бывший муж Екатерины Семеновой найден мертвым
Кирилл Сигал, бывший муж артистки и отец ее 23-летней дочери Марии, скончался в собственной машине.
StarHit.ru 05:30