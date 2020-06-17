с чего всё началось

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал России готовиться к внешним шокам и вероятному снижению спроса на экспорт. Спровоцировать новый финансовый кризис может текущая неблагоприятная ситуация, заметил Медведев в статье, которую опубликовал журнал «Россия в глобальной политике».

Медведев рассказал о возросшем риске финансового кризиса за рубежом

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