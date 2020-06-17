Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Медведев рассказал о возросшем риске финансового кризиса за рубежом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал России готовиться к внешним шокам и вероятному снижению спроса на экспорт. Спровоцировать новый финансовый кризис может текущая неблагоприятная ситуация, заметил Медведев в статье, которую опубликовал журнал «Россия в глобальной политике».
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Свои рассуждения о глобальном кризисе, "аналогов которому не было в новейшей истории" зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в статье
 для журнала "Россия в глобальной политике".
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