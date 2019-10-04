с чего всё началось

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро спокойно смотрит на введенные в отношении него американские санкции, называет это детскими решениями, но если говорить об экономических ограничениях США в отношении страны, то они не вызывают симпатий у граждан Кубы, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев рассказал об отношении Рауля Кастро к санкциям США

Недвижимость Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей 35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха Нурмагомедов участвует в этом форуме уже второй раз. Сегодня он также рассказал о своем бизнесе, жизни и о трудностях на пути к успеху.

Шоу-бизнес Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.

Происшествия Красноярские школьники вставили снимок учителя в порноролик В Красноярске ученики одной из школ решили пошутить над своей пожилой учительницей и вставили её фото к посту с порнороликом, в котором фигурирует человек, лишь отдаленно похожий на учителя, сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на профиль пресс-секретаря управления образования края Евгения Тимашева в социальных сетях.

Политика Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией "Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.

Шоу-бизнес Лада Дэнс устроила танцы на шпильках Певица Лада Дэнс показала пластичные движения в танце на высокой шпильке.

Политика Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Общество В Калининградской области в ночь с 5 на 6 октября ожидаются сильные заморозки В Калининградской области температура воздуха может понизиться до – 4 градусов Предстоящей ночь в Калининградской области возможны значительные заморозки.

Политика Грета Тунберг изменила описание в Twitter после слов Владимира Путина Шведская экоактивистка Грета Тунберг после высказывания Путина изменила описание в Twitter.

Происшествия В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева 5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.

Здоровье В Башкирии оптимизируют 18 медучреждений О масштабной оптимизации, которая ожидает 18 медицинских учреждений, сообщило в пятницу, 4 октября, РБК со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Максима Забелина.

Фигурное катание Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.