Политика
РИА НовостиМедведев рассказал об отношении Рауля Кастро к санкциям США
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро спокойно смотрит на введенные в отношении него американские санкции, называет это детскими решениями, но если говорить об экономических ограничениях США в отношении страны, то они не вызывают симпатий у граждан Кубы, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с первым секретарём Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро, сообщается на сайте Кабмина России.Life.ru03 октября в 17:36
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Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
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Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией
"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
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Певица Лада Дэнс показала пластичные движения в танце на высокой шпильке.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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В Калининградской области в ночь с 5 на 6 октября ожидаются сильные заморозки
В Калининградской области температура воздуха может понизиться до – 4 градусов Предстоящей ночь в Калининградской области возможны значительные заморозки.
Калининград 24 12:03
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Президент России прибыл в порт Тамань
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В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
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SakhaLife.ru вчера в 23:15
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О масштабной оптимизации, которая ожидает 18 медицинских учреждений, сообщило в пятницу, 4 октября, РБК со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Максима Забелина.
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Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
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Газета.Ru 03:00
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Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
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В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
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Коммерсантъ 11:27
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В Риге прошёл марш защиты русских школ
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