Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев рассказал об отношении Рауля Кастро к санкциям США

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро спокойно смотрит на введенные в отношении него американские санкции, называет это детскими решениями, но если говорить об экономических ограничениях США в отношении страны, то они не вызывают симпатий у граждан Кубы, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с первым секретарём Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро, сообщается на сайте Кабмина России
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