Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев рассказал об отношении Рауля Кастро к санкциям США

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро спокойно смотрит на введенные в отношении него американские санкции, называет это детскими решениями, но если говорить об экономических ограничениях США в отношении страны, то они не вызывают симпатий у граждан Кубы, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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