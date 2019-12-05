Политика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев рассказал об отношении к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский хочет мира, но внутри страны на него пытаются "накинуть удавку", чтобы он не выходил за обозначенные предшественником рамки. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Медведев назвал главную задачу Зеленского

Lenta.ru04:57

Медведев заявил, что Зеленский хочет возобновления отношений с Россией и мира на Украине

ТАСС05:14

Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России

RT на русском05:10

Медведев оценил политику Зеленского по отношению к России

РИА Новости05:01

Медведев: стремление Зеленского договориться с Россией очевидно

Коммерсантъ05:17

Медведев назвал Зеленского президентом, который хочет договориться

Газета.Ru04:52

Медведев рассказал об ожиданиях от Зеленского

РБК04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Общество

Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы

Симоновский суд столицы частично удовлетворил иск главы столичного отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.
BFM.ru 08:58
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС вчера в 11:33
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Авто

Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta

Крупнейший индийский автопроизводитель Tata заявил о скором выходе премиум хетчбека Altroz.
Дни24 08:57
Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН вчера в 07:36
Политика

Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
RT на русском 07:58
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Транспорт

В Кировской области появится первая скоростная магистраль

Итогом реализации новой концепции развития автодорожной сети страны станет увеличение протяженности скоростных трасс более чем в три раза - до 17,6 тыс км.
Бизнес-новости в Кирове 09:35
Фигурное катание

В Турине прошла тренировка финала юниорского Гран-при среди фигуристок

Официальная тренировка Финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании прошла в итальянском Турине, участницы поразили качеством исполнения прыжков.
РИА Новости 03:32
Спорт

Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ

Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.
Metaratings 08:21
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Политика

На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»

Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Ореанда-Новости 03:13
Здоровье

На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Алтайская правда 05:28
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Политика

Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
РИА Новости 09:27
Происшествия

На Урале подростка заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки

Российская газета вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru вчера в 17:27
Происшествия

В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой

«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Известия 07:10
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

Журнал "КиноРепортер" вручил собственную премию. Ею отмечены самые заметные персоны и события в отечественном кино и на телевидении.
Россия – Культура 02:14
Происшествия

В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим

Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.
Российская газета 08:33
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Игры

Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo

Новый способ взлома проверили на игре «Assassin's Creed Origins» - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
Ридус 04:41
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Музыка

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Piter.tv 01:41
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Футбол

Как болельщика «Спартака» задержала полиция в Санкт-Петербурге

Чемпионат 05:00
Происшествия

Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Газета.Ru 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное