Политика
Российская газетаМедведев рассказал об отношении к Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский хочет мира, но внутри страны на него пытаются "накинуть удавку", чтобы он не выходил за обозначенные предшественником рамки. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.
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Общество
Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы
Симоновский суд столицы частично удовлетворил иск главы столичного отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Авто
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta
Крупнейший индийский автопроизводитель Tata заявил о скором выходе премиум хетчбека Altroz.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Политика
Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу
Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Транспорт
В Кировской области появится первая скоростная магистраль
Итогом реализации новой концепции развития автодорожной сети страны станет увеличение протяженности скоростных трасс более чем в три раза - до 17,6 тыс км.
Фигурное катание
В Турине прошла тренировка финала юниорского Гран-при среди фигуристок
Официальная тренировка Финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании прошла в итальянском Турине, участницы поразили качеством исполнения прыжков.
Спорт
Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ
Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Политика
На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»
Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Здоровье
На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Политика
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
Происшествия
На Урале подростка заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой
«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Журнал "КиноРепортер" вручил собственную премию. Ею отмечены самые заметные персоны и события в отечественном кино и на телевидении.
Происшествия
В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим
Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.
Политика
В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского
В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
Игры
Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo
Новый способ взлома проверили на игре «Assassin's Creed Origins» - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Происшествия
Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве
Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.