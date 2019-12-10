Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2019-2020 годах на импортозамещение выделяется 1,3 трлн рублей.
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Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

ТАСС06:18

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Интерфакс06:30

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РИА Новости06:56

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RT на русском06:38

Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

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REGNUM06:40

Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

News.ru06:33
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